شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد المدفن الصحي الجديد بالعبور تمهيدًا للبدء في إنشائه بديلًا للمدفن الصحي بمدينة الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، يرافقه الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام، المدفن الصحي الجديد بمدينة العبور تمهيدًا للبدء بإنشائه لاستيعاب المخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المحافظة ويقع المدفن على مساحة 65 فدانًا ويتكون من جزءين متماثلين تمامًا، أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة.

ومن المخطط له أن يتم تصميم المدفن بحيث تتم الاستفادة القصوى من الأرض المخصصة للمدفن مع استغلال المساحات المتاحة بالشكل الأمثل من حيث مكونات المدفن، كما سيتم تصميم المدفن أيضا ليتوافق مع الاشتراطات الموجودة في حماية البيئة الأمريكية والخاصة بتصميم المدافن الصحية للمخلفات الصلبة.

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وأضاف المحافظ أن المدفن سيتكون بشكل عام من خليتين للدفن ومنطقتين مخصصتين لتخزين المخلفات المرفوضة ومنطقتين إداريتين وطرق داخلية ومن المتوقع وضع حجر الأساس للمدفن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال تفقده للموقع، أكد أن المدفن يتسم بموقع جغرافي متميز وتصل إليه شبكة طرق جديدة ستقلل من زمن الرحلة للسيارات التي ستقوم بإلقاء القمامة به، مشيرًا إلى أن المدفن أصبح بديلًا للمدفن الموجود بمدينة الخانكة، نظرا لامتلائه عن آخره والذي سيتم إغلاقه فور الانتهاء من إنشاء المدفن الجديد.

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم تشغيل المدفن بنظام دقيق لتحديد السيارات التي سيصرح لها بالدخول بالمدفن والتأكد من عدد الحمولات التي تلقى به يوميًا للتأكد من عدم إلقاء القمامة في أي مكان خارج المدفن.