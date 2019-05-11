شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تقييم لقدرة التحمل لنظام امتحان الصف الأول الثانوى غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى أداء تقييم لقدرة التحمل لنظام امتحان الصف الأول الثانوى، غدًا الأحد من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 1 مساء.

ويهدف التقييم إلى التأكد من جاهزية منصة الامتحان وفاعلية أجهزة التابلت مع الطلاب، وتقييم قدرة التحمل لنظام الامتحان للصف الأول الثانوي هدفه توفير تجربة سلسة للطالب وقت أداء الامتحان.

Advertisements

ونشر فيديو توضيحى للهدف من إجراء التقييم للامتحان.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى وتنتهى 30 من الشهر نفسه.