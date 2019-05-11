ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف كيلو حشيش بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتمكن رجال مباحث قسم الساحل، من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهم في 4 أحكام قضائية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم سلاح ناري "فرد روسي"، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.