ضبط 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجر بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: ضبطت مباحث القاهرة تاجر وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية. وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، قيام تاجر بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم بقصد الاتجار. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بداخله على 21 كرتونه ألعاب نارية بإجمالي 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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