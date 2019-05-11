لسكان القاهرة الجديدة.. قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 16 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن عدد من المناطق، ابتداءً من العاشرة مساء اليوم، حتى غد الأحد الساعة 2 ظهرا؛ نظرا لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسي لمحطة المياه بمدينة العبور.
وتشمل هذه المناطق:
أولا: التجمع الأول، جميع المجاورات، مدينة الرحاب مناطق الياسمين، مناطق البنفسج، وعمارات البنفسج، مناطق الخدمات.
ثانيا: التجمع الخامس، جميع الأحياء، الشويفات، الجولف وغرب وامتداد الجولف، أرابيلا وغرب أرابيلا، الدبلوماسيين، جنوب الأكاديمية، وشرق الأكاديمية، مركز خدمات المدينة الأول والثاني.
ثالثا: التجمع الثالث، مناطق إسكان الشباب محليات 3 و4 و5 و6.
وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إنه يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100.
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