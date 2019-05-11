معهد أمريكي يدعو الخبير المصري أحمد رياض كمحاضر زائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

دعا معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي"، المصنف الأول على مستوى العالم، المهندس أحمد رياض، الخبير المصري العالمي في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، ليكون محاضرًا زائرًا من أجل تقديم محاضرة لمنتسبي البرنامج التدريبي المكثف في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والذي سيعقد في مقر الجامعة بكامبريدج، ماساتشوستس - الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس المقبل.

وقال أحمد رياض -في بيان اليوم السبت- إن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها لخبير دولي من خارج الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، ويعد هذا البرنامج التدريبي هو أعلى برنامج تدريبي في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال عالميًا، ويقام سنويًا بحضور ما يزيد عن 60 شخصًا من جميع الدول.

يحاضر في البرنامج خبراء من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI، وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة) الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، شركة إنتل، فنادق هيلتون العالمية، جامعة بوسطن، جامعة هارفارد.

ويقدم الخبير المصري العالمي أحمد رياض محاضرته داخل مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، والتي تتعلق بكيفية تطبيق "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث الصادر من الأمم المتحدة والملزم لجميع الدول، والمرتبط بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والصادرة عن الأمم المتحدة 2015 - 2030.