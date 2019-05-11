محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تبرعه بمقدار يعادل ما تجمعه جمعية مستشفى ٢٥ يناير من أموال حتى تكمل الأموال المطلوبة لاستكمال بناء وتجهيز المستشفى. وقال ساويرس على حسابه على تويتر السبت "من النهاردة كل تبرع ييجي هحط زيه لحد ما نوصل لل ٥ مليون الناقصين عشان الاسانسيرات وخلافه.. شدوا حيلكم معانا." كان ساويرس يرد على الكاتب الصحفي محمد الجارحي صاحب فكرة المستشفى الذي كتب يدعو إلى التغريد من اجل التبرع لإكمال ما تبقى من المستشفى الخيري.

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كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يعلن تبرعه لمستشفى ٢٥ يناير: "شدوا حيلكم معانا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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