جامعة القاهرة تعلن تفاصيل برنامج الأنشطة الطلابية في إجازة نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، إطلاق معسكر قادة المستقبل في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، ضمن برنامج مكثف للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية 2019 عقب انتهاء العام الدراسي الجاري.

وذكرت الجامعة في بيان أن برنامج الأنشطة يتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة والذي، يقام صيف هذا العام، تحت عنوان: "تطوير العقل المصري .. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

Advertisements

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر "قادة المستقبل" يستمر حتى منتصف أغسطس بملاعب الجامعة، ليحمل فكرة "تطوير العقل المصري"، في إطار مشروع أطلقته جامعة القاهرة قبل عامين ليستهدف بناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلاً علميًا.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المعسكر يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

وفي سياق متصل، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة استعداداتها لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، خلال العطلة الصيفيةة، من خلال تجهيز الملاعب وقاعة معسكر "قادة المستقبل"، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة.