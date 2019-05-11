أخبار مصر | مدير عام آثار الجمالية: ليالي رمضاء تبدأ الثلاثاء بسور القاهرة الشمالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام آثار الجمالية: ليالي رمضاء تبدأ الثلاثاء بسور القاهرة الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية الأثرية، إنه من بين العديد من الأماكن الأثرية التى تشهد احتفالات وعروضًا فنية وثقافية خلال شهر رمضان، يأتى سور القاهرة الشمالي، بجوار باب النصر والذي يؤدي شارع الجمالية العتيق في الصدارة من هذه العروض.

وأوضح أبو سريع أن سور القاهرة الشمالي يشهد مسرحه واحدًا من أهم المهرجانات الثقافية والفنية، وهو مهرجان ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمه هيئة قصور الثقافة، على المسرح المدرج المفتوح بالسور والتي ستبدأ أولى فعاليتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 مايو الجاري وتمتد على مدى ليالي رمضان.

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وسور القاهرة الشمالي هو سور حصين، بناه قائد الجيوش بدر الجمالي فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، عام 1092م، وشيده خارج عمران القاهرة ليكون حصنا للمدينة ووصله بالسور القديم الذي أنشأه جوهر الصقلبي.

ويضم سور القاهرة عدد من الأبواب التاريخية منها باب النصر، وباب زويلة، وباب الفتوح، التى أنشئت فى الأسوار لتكون مداخل حصينة لمدينة القاهرة على مر العصور.

وتعد هذه الأبواب من روائع العمارة الحربية فى الحضارة الإسلامية، لما تتميز به مِن شموخ وروعة وجمال فى الفن المعماري والتصميم البارع.