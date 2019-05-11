أخبار مصر | خاص| وزير الصحة الأسبق يوجه نصائح للصائمين للوقاية من أمراض الضغط والسمنة من خلال برنامج "الخليج 365 كلينك" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| وزير الصحة الأسبق يوجه نصائح للصائمين للوقاية من أمراض الضغط والسمنة من خلال برنامج "الخليج 365 كلينك" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة العظام وقوتها على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الخليج 365"، مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الجراحة والعظام، فى لقاء خاص خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"، والذي يعرض على بوابة الخليج 365 الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

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وفي هذا السياق قال الدكتور عادل العدوي، ان العدو الاساسي لمفاصل الإنسان هى الأفراط فى زيادة الوزن، فزيادة الوزن هى المرض الذى يعانى منه العالم، موضحّا، سوء التغذية هو السبب الرئيسي فى زيادة الوزن، فالسمنة المفرطة هى البوابة لجميع الأمراض، "الضغط، وأمراض القلب، وارتفاع نسبة السكر".

ووجه وزير الصحة الأسبق، نصيحة لكل من يعانى من زيادة فى الوزن، بالمحافظة على مفاصله بالإلتزام بالوزن الطبيعي عن طريق الإقلال من المواد التى تسبب السمنة المفرطة، وايضًا لحماية نفسه من بوابة الأمراض المذكورة الغير معدية.

وأشار العدوي، إلى ان السمنة تتسبب في العديد من الأزمات الصحية لشريحة كبيرة من المواطنين فى سن مبكر، وتؤدي إلى مشاكل جسيمة.