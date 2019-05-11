أخبار مصر | منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مدنيين في مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مدنيين في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون على سوق بمنطقة باندياجارا، في جمهورية مالي، مما أدى إلى مقتل ٤ مدنيين وإصابة ٢ آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وناشدت المنظمة في ختام بيانها أصحاب الرأي والقرار في العالم بضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات التعصب والتطرف.