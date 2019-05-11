أخبار مصر | وزيرا الشباب والرياضة والاتصالات يتفقدان مركز شباب المنصورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الشباب والرياضة والاتصالات يتفقدان مركز شباب المنصورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز شباب المنصورية، وكان في استقبالهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

بحث صبحي وطلعت سبل تطوير مركز الشباب أو استبدال الأرض المخصصة للمركز باخري تكون قريبة من المربع السكني، نظرا لعدم جاهزية الارض لإقامة مركز شباب عليها، بالإضافة إلى وجود الأرض في مكان مرتفع وغير ممهد لتنفيد البنية الإنشائية اللازمة، ليكون جاهز لممارسة الأنشطة أمام أبناء القرية.