شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها ينفي القبض على صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، السبت، حول القبض على صاحب لافتة «اتجوزنى بقى يا أحمد»، مشيرًا إلى أنها ليست واقعة جنائية ولكنها إعلان دون تصريح فقط.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، أنه تمت إزالة اللافتات والتحفظ عليها وعلى الألواح الخشبية، مشيرًا إلى أنه سيتم تغريمه طبقا للقانون.

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ومن جانبه، قال محمد فتحي، صاحب الإعلان، إن الفكرة راودته منذ فترة والهدف منها سلسلة دعاية تبدأ بـ«عاوزة أتجوز»، ويليه إعلان عن سبب تأخير الزواج، ثم عرض الحل في الشقق وإعلان سعرها.

وأضاف «فتحي» أنه قام بتعليق اللافتات على أن يقوم بداية الأسبوع بالذهاب لمجلس المدينة لاستخراج تصريح إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي سبقته واتجهت اتجاهًا مخالفًا للمطلوب.

يذكر أن شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت، الخميس الماضي، انتشار اللافتات المعلقة.