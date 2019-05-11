شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة بالدقهلية يعثر على مبلغ كبير: «نفسي ألاقي صاحبه علشان ضميري يرتاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وجدت مبلغ مالى كبير وأنا بانظف الشارع بالسنبلاوين ونفسى ألاقى صاحبه علشان أرد له الأمانة ويرتاح ضميرى».. بهذه الكلمات بدأ محمد السيد أحمد الحنفي، 57 سنة، عامل نظافة بإدارة تحسين البيئة بمركز السنبلاوين، حديثه مع إدارة مسجد السوعة بالسنبلاوين لحثهم على إذاعة الأمر بميكروفون المسجد، مما أثار إعجباهم ورغبتهم في مساعدته.

وقال عامل النظافة في تصريحات صحفية، السبت: «أنا مقيم بقرية الحصاينة وأقوم بالنظافة في شوارع السنبلاوين وأثناء عملي يوم الأربعاء الماضي وجدت مبلغًا ماليًا كبيرًا، ومن وقتها وأنا بدأت في البحث عن صاحبه ورجلى وجعتنى من اللف والبحث عنه لأن دي أمانة ونفسي أردها في أسرع وقت لصاحبها، فلم أترك محلًا ولا مسجدًا في المنطقة إلا وأخبرتهم بعثوري على مبلغ كبير والبعض أكد أنه أضاع مبلغًا، لكنه لم يأتِ لي بأمارة صحيحة لأسلمها له».

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وأضاف: «أنا تعبت من البحث عن صاحب المبلغ، كل يوم أسأل في المحلات علشان لو حد سأل على المبلغ، والحمد لله أنا مش ممكن أقبل قرش حرام وربنا يكملها عليا بالستر، فأنا زوجت 5 بنات بالحلال، ولا أريد أن يدخل بيتي حرام، وأي شخص يأتي لي بأوصاف صحيحة للمبلغ سأسلمه له بعد التأكد من شخصيته».

واستجابت إدارة المسجد لرغبة العامل الأمين وبدأت في الإذاعة عن العثور على مبلغ كبير وعلى صاحبه ذكر أوصافه صحيحة لتسلّمه.

وقال خالد صبح عبدربه، عضو بمجلس إدارة مسجد السوعة بالسنبلاوين، إنه «اندهشت كثيرا عندما رأيت حال العامل وإصراره على الوصول لصاحب المبلغ فقد دخل علينا المسجد بعد صلاة الظهر وأخبرنا بعثوره على مبلغ مالي كبير، وأنه يريد الوصول إلى صاحبه».

وأضاف «عبدربه»: «علمت منه أنه أخبر أهالي المنطقة بعثوره على المبلغ، وأخبر إدارة المسجد أيضا، فما كان مني إلا أن صورته ونشرت صوره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حتى ننشر قيمة الأمانة في المجتمع، فهذا الرجل وبالرغم من ظروفه المادية البسيطة لم يترك نفسه فريسة للشيطان يتلاعب به ولكن قاومه وذهب لكل منزل ومحل بالمنطقة التي وجد بها المبلغ النقدي الكبير ليطالبهم بالبحث عن صاحب المبلغ ونحن أحوج في زماننا هذا لهذه الأمثلة النبيلة لنسلط عليها الضوء وننشرها بين شبابنا ليكونوا قدوة حسنة».