شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكرم الفائزين في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 والذين تم ترشيحهم من جانب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والبالغ عددهم (11) مبتكر بعدد (13) ابتكارا، حيث شارك بعضهم بأكثر من ابتكار في مجالات الكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الأكاديمية.

وفى بداية الحفل وجه الوزير التهنئة للفائزين، مشيداً بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار والذي يقام سنوياً بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، بالعاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 10-14 أبريل الماضى، وكذلك سبل الدعم التي تقدمها الأكاديمية للاختراعات القابلة للتطبيق، واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع، وتنظيم المعارض الدولية، وجامعة الطفل وبرنامج القاهرة تبتكر، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تحفيز ودعم المبتكرين.

وأكد عبدالغفار أن هذا التكريم يأتى في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار والمنافسة العلمية، ودعم تكنولوجيا الاختراعات والابتكارات، وإبراز دور مصر عالمياً، مشيراً إلى حرصه على التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لدعم الفائزين وتنفيذ ابتكاراتهم ومشروعاتهم المختلفة، موضحاً أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 من خلال الموقع الإلكترونى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الفترة من 23 يناير وحتى 14 فبراير 2019.

وأضاف الوزير أنه تم استقبال عدد (176) متقدم عبر موقع الأكاديمية، وتم تقسيم الابتكارات المرشحة حسب التخصصات العلمية موزعة على النحو التالى: (36 هندسة،30 اتصالات، 35 طب وصيدلة، و23 كيمياء، و17زراعة، و27 مياه وطاقة)، وقامت لجنة تقييم الابتكارات باختيار 23 مبتكر وفقاً للأفضل من كل تخصص، وتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين للمشاركة في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 وتم اختيار (7)مبتكرين، منوهاً إلى أنه تم اختيار (3) مبتكرين آخرين ممن لديهم الرغبة في المشاركة على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى( 6) مبتكرين من الفائزين في محورى الشركات الناشئة ومشروعات التخرج الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار.

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وأشار عبدالغفار إلى قيام الأكاديمية بدعم (16) مبتكر للمشاركة في فعاليات معرض جنيف في دورته الـ47 بما يقرب من 300 ألف جنيه، وانتهى إلى (11) فائز، موضحاً حصول الفريق المصرى على 3 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و2برونزيه، كما حصل الفريق على (4) دروع من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، و(4) ميداليات ذهبي وكأس من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، وميدالية ذهبية من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية، كما حصل الوفد المصرى على جائزة أفضل وفد من جامعة الملك عبدالعزيز والصداقة السويسرية المصرية.

وفى كلمته هنأ الدكتور محمود صقر الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، مشيراً إلى أن جزء من هذه الابتكارات بدأ فعلياً مرحلة التطبيق على نطاق تجريبى، مؤكداً حرص الأكاديمية على تشجيع الابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة في جميع المجالات والتي تعد نواة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال فعاليات الحفل استعرض بعض الفائزين الابتكارات التي شاركوا بها في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019.

في ختام فعاليات الحفل كرم الوزير الفائزين ومنحهم شهادة تقدير ودرع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، كما قام الفريق المصرى الفائز بمنح د. خالد عبدالغفار ود.محمود صقر درع الفريق المصرى تقديرا لجهودهما في دعم البحث العلمى والمبتكرين في مصر.

جدير بالذكر أن الفائزين في معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 هم: محمود محمد عبدالجليل بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ومحمود جلال يحيى رئيس قسم تخطيط الإنتاج بشركة بتروجيت، وعمرو محمد هلال صيدلى، وهشام محمد عبدالحميد بكالوريوس علوم ميكروبيولوجى، وأحمد محمد حسين مهندس ميكانيكا، وباهى أحمد محمد طالب بالمعهد التكنولوجى العالى، وإيهاب عادل موريس طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس، وأبانوب جمال فايق طالب بكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، وسالم نبيل أبوبكر طالب بالأكاديمية العربية للعلوم، والأحمدى حمد السمان أستاذ مساعد بكلية طب سوهاج، وفدوى الشناوى عطية طالبة بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.