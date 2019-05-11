شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة حول العالم.. قصة لص محبوب سرق بنوك أمريكية لحرق مستندات ديون الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يستم اللص بصفات سيئة، تجعل المجتمع ينفر منه ويخشى على نفسه من إيذائه لكن اللص الذى بصدد رصد سيرته وحكايته فى عالم الجريمة، هو من أشهر لصوص سرقة البنوك فى الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق عليه لقب "اللص المحبوب .

استطاع "آرثر فلويد" أن يحقق رقما قياسيا فى عدد البنوك التى سرقها فى فترة الثلاثينات من القرن الماضى، حيث لم تتمكن الشرطة من القبض عليه بسهولة بسبب ذكائه ونجاحه فى مهمته، حتى انه لقب أيضا بـ"اللص الذكى".

تعاطف العديد من الأشخاص مع "أرثر فلويد" وذاع صيته، ليس فقط لاحترافه ونجاحه فى اختراق البنوك وهروبه من الشرطة، لكن لقيامه بحرق أوراق الرهن العقارى "مستندات إثبات الديون" لتخليص الناس من ديونهم، حيث كان يساند الفقراء من الشعب الأمريكى بالتخلص من أوراق الرهن العقارى المسجل ضدهم عقب عملية سرقته أى بنك .

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اختلف الأمريكيون على وصف سيرة "أرثر" فى عالم الإجرام فمنهم من يراه شخصية مأساوية من ضحايا الكساد فى تلك الفترة، بينما يراه البعض لص بنوك سيء السمعة، لكن فى كل الأحول أصبح "شارلي فلويد" أسما مهما فى تاريخ الولايات المتحدة، وتناقلت الأجيال سيرته كأسطورة.

قتل "أرثر " عام 1934 برصاصة من الشرطة، لكن الروايات حول من أطلق النار عليه والطريقة التى قتل بها مختلفة، إلا أن المؤكد فى القصة أنه قتل إثر مطاردة الشرطة الأمريكية له فى إحدى حقول الذرة.