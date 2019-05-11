تخصصت في سرقة رواد البنوك بالإكراه.. سقوط عصابة الخطر بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سائق وزوجته ووالدتها، لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من شخص، بعد ايهامه بتوصليه إحدى المناطق، عقب خروجه من أحد البنوك بمنطقة البساتين.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغًا من أحد الأشخاص، بتعرضه للسرقة حال استقلاله سيارة للتوجه لمسكنه، قامت إحدى السيدات المتواجدة في السيارة بافتعال قيامهما بالتقيؤ والاحتكاك به، وقامت سيده أخرى بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبته.

بإعداد الأكمنة اللازمة والمتحركة وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم علي فيصل رئيس المباحث، والرائد كمال سليم معاون المباحث، من ضبط السيارة ومستقليها وهم كلا من "عبدالعزيز. ز-سائق، وزوجته ليلى، ووالدتها صابرين" حال استقلالهم سيارة رقم ق ن ط 427 ماركة سوزوكي فان رصاصي اللون ملك "أحمد م."، والتي يعمل عليها المتهم الأول كسائق.

وضبط بحوزتهم (مبلغ مالي وقدره 5800 جنيه، ومشغولات ذهبية عبارة عن سلسلة وانسيال و6 حلق وزنت جميعها 40 جرام، قامت المتهمة الثانية بشرائهم من متحصلات الواقعة، وجار العرض على النيابة.