الجنح تبرئ المخرج أحمد النحاس من البلاغ الكاذب ضد الفنانة سميحة أيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الطالبية، اليوم السبت، ببراءة المخرج أحمد النحاس من تهمة البلاغ الكاذب ضد الفنانة سميحة أيوب، ورفض الدعوى المدنية المقامة منها.

كان المخرج أحمد النحاس تقدم ببلاغ يتهم الفنانة سميحة أيوب بالتزوير في الأوراق الرسمية لإخفاء سنها الحقيقي حتى تتمكن من الاستيلاء على أموال الدولة، عن أنها ممثلة في وزارة الثقافة؛ حيث سعت للاستمرار بوظيفتها بعد بلوغها السن القانوني للتقاعد بـ8 سنوات، بحسب ما جاء في بلاغ المخرج أحمد النحاس.

وقدمت علياء عسكر، محامية المخرج أحمد النحاس، عدة دفوع أمام المحكمة تنفى القصد الجنائي بحق المتهم، وصحة ما ورد في البلاغ بناء على المستندات التي قدمها للمحكمة، وحق المتهم في التبليغ عن جريمة نمت لعلمة.