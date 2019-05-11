"برلماني" يهنئ محمد صلاح بحصوله على لقب أفضل لاعب في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

هنأ النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أبريل الماضي.

وقال حسين، في بيان، اليوم السبت، إن الفرعون المصري يستحق هذا اللقب بعد تألقه في مباريات ليفربول خلال الشهر الماضي، فنجح في تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق من بينها واحد من أفضل الأهداف هذا الموسم في مرمى تشيلسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد" والذي انتهى بفوز الريدز بهدفين، مؤكدًا أن النجم محمد صلاح نجح في إسعاد جماهير وعشاق كرة القدم على مستوى العالم كله.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح يستعد لقيادة ليفربول في المواجهة أمام وولفرهامبتون غدًا الأحد، في ختام منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به في لقاء نيوكاسل، ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.