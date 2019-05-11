أنهت بيزنس القسطرة.. برلماني يشيد بمبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، قضت على بيزنس مراكز قسطرة القلب الخاصة، لتصبح تركيب الدعامات والقسطرة متوفرة وتجري بشكل أوسع على نفقة الدولة، والتأمين الصحي في الأماكن الحكومية.

وقال زين الدين، في بيان، اليوم السبت، إن بعض مراكز قسطرة القلب الخاصة تستقطب المرضى الذين يعانون من ضيق في شرايين القلب، مقابل آلاف الجنيهات، بالرغم من عدم حاجته لتركيب دعامات، أو مريض يحتاج لجراحة قلب، ويقنعه الطبيب بالقسطرة وتركيب الدعامة إلى أن تسوء حالته.

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن ارتفاع نسبة المصابين بـ"ضيق الشرايين" كان سببًا رئيسيًا في رواج تجارة "الدعامات الطبية" والخضوع لـ "تركيب دعامات مغشوشة" مجهولة المصدر، بما يؤثر على صحة المريض، موضحًا أن سعر الدعامة في هذه المراكز أغلى من كل دول العالم بسبب الفساد.