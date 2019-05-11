"وكيل رياضة النواب" يشيد بجهود الحكومة لاستقبال أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب عماد سعد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهود التي تُبذل على أرض الواقع من قبل الدولة استعدادًا لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأشار حمودة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن اللجنة ستستدعي القائمين على الأمر للوقوف على الاستعدادات الأخيرة لتنظيم البطولة لتخرج بشكل يليق بمصر خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مطالبًا بعرض خطة وآلية عودة الجماهير للملاعب بكامل قوتها وطاقتها، وضرورة تكاتف الجميع لكي تخرج الصورة بالشكل المناسب خاصة وأن البطولة ستحظى باهتمام عالمي.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة وضع خطة بشأن كيفية انتقال المشجعين من الدول الشقيقة من وإلى المدن المختلفة في الملاعب التي ستقام فيها مباريات منتخباتهم والمعالم الموجودة في كل محافظة والفنادق والأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الأمر على المشجعين ودعم السياحة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية لجذب الاستثمارات والسياح من مختلف دول العالم إلى مصر.