برلماني يطالب بتجديد التعاقد مع المعلمين المؤقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قدم أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، حول أوضاع ومصير المعلمين أصحاب العقود المؤقتة، الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم عبر مسابقة أجرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا.

وقال الخشب، في بيانه العاجل، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم 36 ألف معلم، وإحراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز، أمر غير مقبول بالمرة، لعدة أسباب منها اختيارهم من بين 100 ألف متقدم للمسابقة، واجتيازهم كافه الاختبارات، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عضو مجلس النواب: "لا نريد تكرار أخطاء الماضي، ومسابقة الـ30 ألف معلم التي أجرتها الوزارة منذ نحو 3 سنوات، كان بها عدد من الفائزين على قائمة الاحتياطي، حال الحاجة إليهم، ورغم ذلك لم يتم الاستعانة بهم حاليًا، وتم فتح الباب لمسابقة تعاقدات مؤقتة جديدة".

وطالب الخشب، بضرورة التجديد لهؤلاء المعلمين المؤقتين، والاعتماد عليهم في سد العجز بالعمليه التعليمية، خاصة وأنهم أثبتوا كفاءة باجتيازهم اختبارات الوزارة.