طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول معاناة أهالي السويس من القمامة والباعة الجائلين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول معاناة أهالي السويس من تحول أسوار بعض المدارس لمقالب للقمامة، بما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار الأمراض المختلفة.

وأوضح متولي، في طلبه، أن بعض المدارس تعاني من انتشار الباعة الجائلين حولها، إلى جانب تراكم كميات كبيرة من المخلفات حول أسوار وأبواب المدارس الرئيسية، مما يؤدى لانتشار الأمراض والأوبئة بين كافة الأعمار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود بالوعات مفتوحة أمام بعض المدارس تهدد حياة المواطنين وطلابها، خاصة الطلاب الذين يذهبون للمدارس بمفردهم دون أولياء أمورهم، مضيفًا أن تراكم القمامة حول البالوعات المفتوحة يجعلها لا ترى بالعين بسبب تغطيتها بالقمامة.

وطالب النائب، بزيادة الجهود المبذلة من قبل المحليات والجهات المختصة في تنظيف الشوارع وتغطية البالوعات، بالإضافة إلى سرعة تطبيق منظومة المخلفات الصلبة لحل المشكلة الأزلية للقمامة.