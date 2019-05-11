أخبار مصر | طقس 7 رمضان.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس 7 رمضان.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الأحد، الموافق 7 رمضان، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.