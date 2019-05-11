أخبار مصر | حزب الحرية ينظم غدًا منتدى لدعم المرأة في انتخابات النواب والشيوخ والمحليات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية ينظم غدًا منتدى لدعم المرأة في انتخابات النواب والشيوخ والمحليات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى، غدا المنتدى الخاص بالمرأة تحت عنوان "دعم وتمكين المرأة للاستحقاقات الانتخابية.. البرلمانية والمحلية القادمة".

وأكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المنتدى هو تطلع حزب الحرية المصرى الى ضم القيادات النسائية المتميزة والتى لها باع طويل فى العمل السياسى والبرلمانى والحزبي الى صفوف الحزب للدفع بهن على قوائم ترشيحات حزب الحرية المصرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.

وقال "حسب الله" فى تصريح له اليوم، أنه على الرغم من أن المرأة تم تخصيص كوتة لها فى اى انتخابات برلمانية بنسبة 25 ٪؜ طبقا للتعديلات الدستورية فى المجالس النيابية الا ان حزب الحرية المصرى سيكون حريصا كل الحرص على تشجيع المرأة ودعمها لخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية بعيدا عن الكوتة التى منحها لها الدستور وهى تستحقها لان المرأة اثبتت قدرتها بكل كفاءة واقتدار على ممارسة جميع حقوقها السياسية وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بدور امانة المرأة بحزب الحرية المصرى بقيادة الدكتورة جيهان بيومى امينة المرأة بالحزب معربا عن ثقته فى أن هذا المنتدى الذى يتولى تنسيقه الدكتور مصطفى الشربينى الأمين المساعد سيكون ناجحا وسوف يحقق جميع أهدافه لصالح المرأة ودعمها فى الانتخابات القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمحليات القادمة.