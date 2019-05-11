أخبار مصر | مفتي الجمهورية: على صناع الدراما تقديم أعمال تحل مشاكل الأسرة.. والإسلام لم يحرم الفن الهادف (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية: على صناع الدراما تقديم أعمال تحل مشاكل الأسرة.. والإسلام لم يحرم الفن الهادف (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مفتي الجمهورية: تدشين أول وحده للفتاوى الصوتية بالموشن جرافيك نالت إشادة عالمية

*التطرف لن يثنينا عن الاستمتاع بروحانيات الشهر الكريم وبهجته

*من يجاهر بالإفطار في رمضان خروج على الذوق العام وانتهاك لحرمة المجتمع

*نشرة " جسور" للتواصل بين كافة الهيئات والمؤسسات الإفتائية

*لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تدشين أول وحده للفتاوى الصوتية بالموشن جرافيك "وحدة الرسوم المتحركة" لاقت ترحيبا واسعا من العالم الإسلامي، خاصة أنها بأساليب تقنية تجذب المتابعين لمشاهدتها، معتبرا ذلك الأمر استمرارًا لمجهودات دار الإفتاءالمصرية في حربها ضد الفكر المتطرف بكافة الوسائل الحديثة .

وأضاف المفتي خلا حواره مع "الخليج 365"، أنه لا مانع شرعا من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، مؤكدا أن الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسموبالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماءالمسلمين على حرمتها.

وإلى نص الحوار:

هل التطرف أفقدنا بهجة دخول رمضان عن زمان.. أم ما السبب في ذلك من وجهة نظر فضيلتك؟

التطرف وليد المغالاة في فهم النصوص الشرعية للدين ، وانتشار الفكر المتطرف والأفكار الشاذة لن تثنينا عن الاستمتاع بروحانيات الشهر الكريم وبهجته، والأهم هو تعزيز المسئولية المجتمعية في مواجهة التطرف وهي مهمة يجب أن تقوم بها المؤسسات التثقيفية والتعليمية المسئولة عن تنشئة المجتمع وخاصة فئة الشباب.

ودارالإفتاء أخذت على عاتقها أداء هذه المسئولية المهمة، من أجل إرساء المفاهيم التي تزيد من التماسك المجتمعى، وتعززالمسئولية بين كافة أبناء الوطن، واعتمدت في ذلك على عدة آليات وطرق للوصول إلى أكبر قطاع من الناس، وتعاون كافةمؤسسات الدولة وأفرادها في نبذ الفكرالمتطرف ومحاربته هو واجب وطني وديني،وهي مسئولية تبدأ من الأسرة التي ينشأ فيها الأطفال والشباب وتعد المدرسة الأولى التي يتعلم فيها النشء تحمل المسئولية تجاه الوطن والمجتمع، وهي كذلك مسئولية المدرسة والجامعة والمؤسسات التثقيفية والدينية التي تغرس في النفوس الانتماء للوطن والدفاع عنه كل في موقعه.

ودار الإفتاء عملت على تفكيك الأفكار المتطرفة عبر الفضاء الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ما يزيد عن 7 ملايين ونصف متابع، وكذلك عبر إصدار الكتب ونشر المقالات وإصدار فيديوهات الرسوم المتحركة وغيرها من المجهودات، فضلًا عن التواصل المباشرمع الشباب من خلال المجالس الإفتائية التي تعقدها الدار بشكل دوري في مراكزالشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب.

بخصوص مسلسلات رمضان.. متى يكون العمل الدرامي مقبول شرعا؟

لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، أما إذا كانت هذه الوسائل فقط للإثارة فنحن لا نقر بذلك وندعو لمكارم الأخلاق أسوة بالنبى الكريم فى قوله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسموبالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماءالمسلمين على حرمتها.

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كيف نقدم محتوى ديني مقبول يصل للهدف المنشود في رمضان من برامج.. وما تعليقك على اختفاء المسلسلات الدينية؟ ومانصائحك للقائمين على ذلك؟

التبصر في معالجة قضايا المجتمع أمرهام، والإعلام والدراما عليهما عبء كبير في هذا السياق من أجل تقديم محتوى معرفى هادف يسمو بالاخلاق ويغذى الروح، وعلى صنًاع الدراما بأن يقوموا بدورهم في حماية الأسرة بتقديم الأعمال الدرامية التي تحث على الأخلاق والقيم والفضيلة، وتقديم أعمال تحل المشكلات الأسرية ولا تكتفي بالطرح والتوصيف فقط،حتى نصل إلى بر الامان فى الأمن الفكري والدينى وغيرهما، خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، من خلال عرض العلماء المتخصصين المتعمقين فى الفكر فى الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة، وإلا فنحن نكون كمن يحرث فى الماء.

ما عقوبة الجهر بالإفطار خاصة عند الشباب نهارًا في رمضان؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلأمتى مُعافَى إلا المجاهرين»، ومن ثم فمن ابتلى بعدم صيام رمضان، سواء بعذر أوبغير عذر، فليستتر بستر الله، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر، أن يفطر في نهار رمضان جهراً لغير عذر شرعي مبيح للفطر أمام أعين الناس ومشهد منهم، والذي يفعل ذلك مستهترًاوعابثًا بشعيرة عامة من شعائر المسلمين،وووسيلة مواجهة من يجهر بإفطاره فيشهر رمضان دون عذر هي توجيه النصح له بالحكمة والموعظة الحسنة، ففي ذلك خروج على الذوق العام في بلادالمسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته.