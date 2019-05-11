أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تكشف بالأسماء أخر رواتب 30 عميل وخائن في قناتي الشرق ومكملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تكشف بالأسماء أخر رواتب 30 عميل وخائن في قناتي الشرق ومكملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن آخر رواتب العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الهاربين إلى تركيا من العاملين في قناتي الشرق ومكملين مؤكدة الجبهة على أن هذه الرواتب تم زيادتها من هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية خلال الأيام الماضية في اجتماعة معهم حيث طالبهم بزيادة حدة الهجوم على الدولة المصرية وتشوية الإنجازات وتحويل النجاح إلى فشل والشرف إلى خيانة مقابل الزيادات الجديدة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية : إن معتز مطر أعلى المذيعين أجرا حيث كان يتقاضى 28 الف دولار وتم رفعة إلى 35 ألف دولار شهريا، يليه محمد ناصر كان يتقاضى 26 ألف دولار شهريا وتم رفعة إلى 30 لف دولار ثم حمزة زوبع ويحصل على 14 الف دولار شهريا بزيادة 3الاف دولار وجمال الجمل من 6ألاف دولار إلى 8 آلاف دولار شهريا بينما تم زيادة راتب سكرتيرة أيمن نور وكاتمة أسرارة وزوجته الجديدة دعاء حسن مقدمة برنامج صباح الشرق من 9 آلاف دولار إلى 15الف دولار شهريا.

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وأضاف طوالة، أن المدعو سلامة عبد القوي شيخ الفتنة الوهمي الذي يصدر الفتاوى بناء على رغبة جماعة الإخوان الإرهابية يتقاضى راتب شهري 7 آلاف دولار بزيادة الفين دولار وعصام تليمة يتقاضى 5 آلاف دولار بزيادة الف دولار شهريا، ويتقاضي أحمد العربي مقدم برنامج كلام دوت كوم وبرنامج "يستفتونك" على 6 آلاف و500 دولار شهريا بزيادة الفين ونصف دولار.

قال طوالة، أن كل من خالد جعفر وعبد المنعم سعد مقدما برنامج قصة اليوم يتقاضا 9 آلاف دولار شهريا بزيادة الف ، ويحصل خالد جعفر مقدم برنامج نشرة الأخبار على الفين دولار شهريا بزيادة 500دولار .

وأشار رئيس الجبهة إلى أن أحمد سمير مقدم برنامج ألو مكملين يتقاضى 5الاف دولار شهريا بزيادة الف دولار ويحصل كل من محمد وريور وطارق أبو شريفة على 8آلاف و500 دولار بزيادة 500دولار وتحصل تسنيم حمدي وندي محمود مقدمتا برنامج بيتنا أحلى على 6 آلاف دولار بزيادة الف دولار ويحصل عماد البحيري وأحمد عطوان مقدما برنامج الشارع المصري على 6 آلاف دولار بزيادة الف دولار، كما تم زيادة 13 من المعدين من 3الاف دولار إلى 4الاف شهريا وهم محمد عبد الوهاب وأحمد حسن وعلاء فايد ومدحت إبراهيم وأيمن فتحي ورضا الإدريسي وأحمد بسيونى وياسر إبراهيم وفادي بشرى وعلى حماد وفهمي حسان وأشرف على وهاني الدسوقي.