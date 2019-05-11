أخبار مصر | غدًا.. "إسكان النواب" تناقش دراسة خطة السنة المالية 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "إسكان النواب" تناقش دراسة خطة السنة المالية 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، اجتماعا، غدًا الأحد، لمناقشة دراسة خطة السنة المالية 2019/2020 لقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ووضع تصور لتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

وتناقش اللجنة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التالية "هيئة تنمية الصعيد، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك".

