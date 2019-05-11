أخبار مصر | غدًا.. "إسكان النواب" تناقش دراسة خطة السنة المالية 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "إسكان النواب" تناقش دراسة خطة السنة المالية 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، اجتماعا، غدًا الأحد، لمناقشة دراسة خطة السنة المالية 2019/2020 لقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ووضع تصور لتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
وتناقش اللجنة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التالية "هيئة تنمية الصعيد، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك".
وتناقش اللجنة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التالية "هيئة تنمية الصعيد، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك".