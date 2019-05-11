أخبار مصر | "برلماني": تراجع الدولار أمام الجنيه متوقع وسيستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": تراجع الدولار أمام الجنيه متوقع وسيستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تراجع الدولار أمام الجينه متوقع وسوف يستمر، لافتا إلى أن تراجع الدولار 72 قرشا منذ 27 ديسمبر 2018 أي خلال أربعة أشهر جاء نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار المصري وجني مجهودات وخطط استمرت أكثر من خمس سنوات.

وأضاف فهمي، أن الحكومة نفذت خطة الإصلاح الاقتصادى بكل احترافية وبإيمان ودفع من القيادة السياسيه لهذة الخطط والالتزام بها مهما كانت التضحيات، مشيرا إلى أن هذا التراجع ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك والصرافة.

وأوضح فهمي أن الارتفاع المتواصل في الاحتياطي الأجنبي يعطي رسالة طمأنة كبيرة لدوائر الاستثمار التي راقبت عن كثب نجاحات كبيرة للاقتصاد المصري لم يكن متوقعا حدوثها في الوقت والظروف المحيطة بمصر في هذا الوقت القصير، حيث استطاع الاقتصاد المصري أن يجتاز أصعب مراحل بنائه من جديد.