أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول غموض الجدول الزمني الخاص بانتهاء أعمال مشروع محور الملك عبد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول غموض الجدول الزمني الخاص بانتهاء أعمال مشروع محور الملك عبد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن غموض الجدول الزمني الخاص بانتهاء أعمال مشروع محور الملك عبدالله.

وأوضح "فواد" أن هناك العديد من الشكاوى من عدد كبير من المواطنين، قاطني منطقة حي العمرانية، بمحافظة الجيزة، وتحديدا شارع ترعة الزمر وهو أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى تردي حالة الرصف وتهالك الطبقة الأسفلتية الأساسية للشارع بشكل كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة، مُضيفا أنه بالبحث في أبعاد تلك الشكاوى، المتواصلة على مدار الساعة تم التوصل إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك الأمر، هو تخوف مدينة الجيزة من البدء في أعمال الرصف والسفلتة الخاصة بالشارع سالف الذكر، بسبب غموض الجدول الزمني الخاص بالبدء والانتهاء من مشروع محور الملك عبدالله، والمزمع مروره من شارع ترعة الزمر، مما سيحول دون إتمام مهام مدينة الجيزة، بالشارع المذكور خلال فترة الإنشاءات الخاصة بالمحور.

وأكد "فؤاد" على ضرورة موافاة محافظة الجيزة بالجدول الزمني الخاص بالمشروع حتى يتثنى لها القيام بالمهام اللازمة لإتمام عمليات الصيانة ورفع الكفاءة لحالة الرصف بالشارع، ومعالجة تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن، استجابة لشكاوى المواطنين.