أخبار مصر | النائب نافع هيكل: "بى بى سى" أصبحت بوقًا للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب نافع هيكل: "بى بى سى" أصبحت بوقًا للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن بعض وسائل الإعلام الأوروبية ومنها الإذاعة البريطانية بى بى سى تتعامل مع قضايا أزمات المنطقة العربية على أساس أنها وحدها تمتلك الحقيقة، حيث ينخدع فيهم البعض ويرى أن بى بى سى تنشر أخبار حقيقية ومعلومات موثوقة ولكن ما تنشره ليس حقيقة.

وأضاف هيكل، أن "بى بى سى" اعتادت على نشر الأكاذيب بطريقة ممنهجة ضد مصر من أجل تشويه الصورة ولخدمة كيانات وجهات لا تحب الخير لمصر، لافتا إلى أن "بى بى سى" أصبحت بوقًا إعلاميًا لجماعة الإخوان الملسمين مثل قناة الجزيرة وهي حاملة لأجندة سياسية لتشويه مصر وعرقلة مسيرتها في النجاح، وكذلك مسيرتها في السعي نحو استقرار المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "بى بى سى" تستخدم تنظيم الإخوان الإرهابى عن طريق استضافة عناصره وترويج شائعات حول كثير من هذه الأزمات المشتعلة فى المنطقة وهى بهذه الطريقة تسعى لتعطيل المساعى المصرية؛ لإنهاء أزمات السودان وليبيا، موضحا أن هيئة الإذاعة البريطانية فقدت المصداقية والمهنية، واتبعت نهج الجماعة الإرهابية فى إعداد تقاريرها، بالإضافة أن هذه الشبكة تعتمد على مصادر ليست رسمية فى تقاريرها التى تعدها ضد الدولة المصرية.