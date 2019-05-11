أخبار مصر | غدًا.. "صحة النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "صحة النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات الإدارية للدولة وتشمل "ديوان عام وزارة الصحة والسكان" ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات. وتستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات الإدارية للدولة وتشمل "المراكز الطبية المتخصصة وبنوك الدم والمستشفيات والمصل واللقاح والصحة النفسية".



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