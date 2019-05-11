أخبار مصر | غدًا.. "إعلام النواب" تناقش موازنة قطاعات وزارة الثقافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "إعلام النواب" تناقش موازنة قطاعات وزارة الثقافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا، غدًا الأحد، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة "الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية – صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا – أكاديمية الفنون". وتستكمل اللجنة مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة "مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الفنون التشكيلية".



Advertisements