أخبار مصر | غدًا.. "دينية النواب" تناقش موازنة "الأوقاف" والمديريات الإقليمية والأعلى للشئون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "دينية النواب" تناقش موازنة "الأوقاف" والمديريات الإقليمية والأعلى للشئون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية". وتناقش اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية "قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة".



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