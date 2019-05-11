أخبار مصر | غدًا.. "تعليم النواب" تناقش موازنة الجامعات والمستشفيات الجامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "تعليم النواب" تناقش موازنة الجامعات والمستشفيات الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، اجتماعا، غدًا الأحد، لمناقشة ما يخص الجامعات والمستشفيات الجامعية في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، اجتماعا غدًا الأحد، ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من رئيس اللجنة بشأن إصدار قرار من البنك المركزي يسمح للبنوك بالتعامل والاستثمار وصرف القروض لصناع وتجار الذهب والعاملين في هذه الصناعة.

وآخر عن اعتبار المدارس والمستشفيات التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص أو المستثمرون من مشروعات النفع العام، وآخر بشأن بدء العمل في معهد بنى هلال الابتدائي الأزهري، وإنشاء جناح إعدادي بذات المعهد – مركز المراغة – محافظة سوهاج.