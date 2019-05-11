أخبار مصر | "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة بعنوان رمضان شهر الانتصارات

حددت وزارة الأوقاف، خطبة يوم الجمعة المقبلة، بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة والإداريين المسجلين على منحة ماجستير من الأوقاف بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية .