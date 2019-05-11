أخبار مصر | غدًا.. "زراعة النواب" تناقش طلبات عدم تفعيل قرار تحديد سعر فدان الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "زراعة النواب" تناقش طلبات عدم تفعيل قرار تحديد سعر فدان الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، اجتماعا غدًا الأحد؛ لاستكمال مناقشة أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة مطروح في الفترة من 19/2/2019 إلى 23/2/2019 بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراض بمنطقة الحزام الأخضر.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "سليمان وهدان، محمد الدامي، عطية مسعود"، بشأن عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.

