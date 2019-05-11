أخبار مصر | القنصل العام في ميلانو يفتتح الجناح المصري بـ"بينالي فينسيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنصل العام في ميلانو يفتتح الجناح المصري بـ"بينالي فينسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو الجناح المصري في الدورة الثامنة والخمسون من بينالي فينسيا، والذى يعقد في مدينة فينسيا خلال الفترة من ١١ مايو إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

كما شاركت الدكتورة جيهان زكى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بجانب مشاركة واسعة من الفنانين والخبراء والمتخصصين الإيطاليين والدوليين.

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وصرح القنصل العام المصري بأن بينالي فينسيا يعد أحد أشهر وأعرق المؤسسات الثقافية في العالم التي تروج للفن المعاصر، حيث يشارك بالدورة الحالية لبينالي فينيسيا 90 دولة، من ضمنهم مصر. وأوضح القنصل العام بأن مصر من أوائل الدول المشاركة في بينالي فينسيا، حيث فازت بالجائزة الكبرى لأحسن جناح عام 1995.

وأعرب أبو سريع عن تقديره لمشاركة الفنانين المصريين القائمين على الجناح المصرى، وهم الفنان أحمد شيحا والفنان إسلام عبدالله والفنان احمد عبد الكريم، مؤكداً على أهمية الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية المتميزة في المعرض الدولي لبينالي فينسيا بهدف الترويج للحضارة المصرية والفنون والثقافة في هذا المحفل العالمي، ولأهمية المشاركة المصرية في البينالي لدعم الروابط المشتركة بين الشعوب.

وأوضح القنصل العام أن الجناح المصري يهدف إلى تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، حيث يحاكي الجناح طريق الكباش بمدينة الأقصر بتقنيات حديثة.