انت الان تتابع حار شديد نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها غدا الأحد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 18 35شبين الكوم 17 35طنطا 16 34دمنهور 16 35الإسكندرية 15 26بلطيم 16 27مطروح 18 24السلوم 16 23سيوة 16 31بورسعيد 18 26دمياط 18 26الزقازيق 17 36الاسماعيلية 20 36السويس 17 34العريش 16 28رفح 17 27رأس سدر 17 32نخل 09