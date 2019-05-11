انت الان تتابع حار شديد نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها غدا الأحد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 18 35شبين الكوم 17 35طنطا 16 34دمنهور 16 35الإسكندرية 15 26بلطيم 16 27مطروح 18 24السلوم 16 23سيوة 16 31بورسعيد 18 26دمياط 18 26الزقازيق 17 36الاسماعيلية 20 36السويس 17 34العريش 16 28رفح 17 27رأس سدر 17 32نخل 09
الصغرى العظمى
القاهرة 18 35
شبين الكوم 17 35
طنطا 16 34
دمنهور 16 35
الإسكندرية 15 26
بلطيم 16 27
مطروح 18 24
السلوم 16 23
سيوة 16 31
بورسعيد 18 26
دمياط 18 26
الزقازيق 17 36
الاسماعيلية 20 36
السويس 17 34
العريش 16 28
رفح 17 27
رأس سدر 17 32
نخل 09 33
نويبع 20 35
طابا 19 34
كاترين 13 26
الطور 19 31
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 20 32
مرسى علم 22 31
الفيوم 18 36
بنى سويف 18 36
المنيا 18 36
أسيوط 17 36
سوهاج 18 36
قنا 19 37
الأقصر 19 37
أسوان 20 38
أبوسمبل 19 38
الوادى الجديد 17 38
شلاتين 20 32
ابو رماد 21 31
حلايب 22 29
رأس حدربة 21 30
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