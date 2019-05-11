انت الان تتابع حقيقة الموزة الزرقاء بامتحان هندسة الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"أجب عن الأسئلة الآتية.. وورينى الموزة الزرقا هتعمل إيه" سيندهش عقلك إذا وجدت أنها صيغة سؤال تداوله مشتركون على صفحات موقع "فيسبوك" من امتحان بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للدكتور إسلام عبد المقصود، ما أثار دهشة وسخرية الطلاب، ونشطاء بالموقع حول المغزى من وضع هذه الجملة أعلى السؤال -المخصص له 6 درجات بالامتحان- خاصة بعد أن انتشر بين الطلاب في الآونة الأخيرة، وضع صورة لموزة زرقاء عبر حساباتهم على موقع "فيسبوك"، ظنا منهم بأنهم بذلك، سينجحون في الامتحانات.

من جانبه، نشر الدكتور إسلام عبد المقصود مدرس الرياضة، اعتذارا على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" جاء فيه: "برجاء العلم أن البوست لورقة الامتحان والذي انتشر انتشارا واسعا هو في حقيقته مفبرك، وأقدم اعتذارا لجامعة الإسكندرية عما سببه ذلك بالإساءة لمكانتها العريقة بأي نوع". من جانبه، أكد الدكتور سعيد علام،