حقيقة الموزة الزرقاء بامتحان هندسة الإسكندرية

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"أجب عن الأسئلة الآتية.. وورينى الموزة الزرقا هتعمل إيه" سيندهش عقلك إذا وجدت أنها صيغة سؤال تداوله مشتركون على صفحات موقع "فيسبوك" من امتحان بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للدكتور إسلام عبد المقصود، ما أثار دهشة وسخرية الطلاب، ونشطاء بالموقع حول المغزى من وضع هذه الجملة أعلى السؤال -المخصص له 6 درجات بالامتحان- خاصة بعد أن انتشر بين الطلاب في الآونة الأخيرة، وضع صورة لموزة زرقاء عبر حساباتهم على موقع "فيسبوك"، ظنا منهم بأنهم بذلك، سينجحون في الامتحانات.
من جانبه، نشر الدكتور إسلام عبد المقصود مدرس الرياضة، اعتذارا على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" جاء فيه: "برجاء العلم أن البوست لورقة الامتحان والذي انتشر انتشارا واسعا هو في حقيقته مفبرك، وأقدم اعتذارا لجامعة الإسكندرية عما سببه ذلك بالإساءة لمكانتها العريقة بأي نوع". من جانبه، أكد الدكتور سعيد علام،
من جانبه، نشر الدكتور إسلام عبد المقصود مدرس الرياضة، اعتذارا على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" جاء فيه: "برجاء العلم أن البوست لورقة الامتحان والذي انتشر انتشارا واسعا هو في حقيقته مفبرك، وأقدم اعتذارا لجامعة الإسكندرية عما سببه ذلك بالإساءة لمكانتها العريقة بأي نوع".
من جانبه، أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن ما تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنها ورقة امتحان مفبركة، لأنه لم يخرج عن الكلية أي سؤال داخل أي امتحان بهذه الصيغة.
وأضاف عميد الكلية، خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" : "لا أعرف ما السبب وراء انتشار صيغة سؤال غير موجودة بأي امتحان لدينا، كما أن الامتحانات بالكلية لم تبدأ حتى الآن، وموعد انطلاق الامتحانات سيكون يوم 25 مايو الجاري".
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