انت الان تتابع تقرير رسمي يكشف كوارث بمستشفى مطوبس المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن وجود العديد من الأخطاء التى تصل لدرجة الكوارث داخل مستشفى مطوبس المركزى، إذ رصد تقرير المتابعة الميدانية عديد من الأخطاء الجسيمة منها وجود دراجة نارية داخل وحدة الغسيل الكلوى بجوار الماكينات، كما يوجد طفح لمياه الصرف الصحى بجوار مبنى الغسيل الكلوى، وانتشار الهيش والبوص بأماكن كثيرة منها بجوار مبنى العناية الجديد وخلف مبنى الإدارة الصحية وخلف مبنى الغسيل الكلوى، ووجود مستلزمات طبية مستخدمة بأماكن كثيرة بالمستشفى، كما أن الكثير من بواطات الكهرباء دون غطاء، بجانب سوء حالة السباكة بالحمامات، وانتشار القطط داخل الأقسام.

وأضاف التقرير أنه تلاحظ سوء حالة الأسرة بالأقسام الداخلية، إذ أن بعضها مكسور والبعض الآخر دون مراتب، بجانب وجود بعض بيارات الصرف الصحي دون أغطية أو متهالكة، كما تلاحظ وجود النفايات الطبية المتراكمة بجوار المحرقة، وتهالك العديد من الكراسى الخاصة بنقل المرضى، وبعض كشافات الإنارة متهالكة ومتساقطة وتحتاج

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