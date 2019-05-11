انت الان تتابع الوزير يبحث مشكلات العاملين بهيئة وادي النيل بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وعد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحل المشكلات المتعلقة بالعاملين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والخاصة بالاستحقاقات المالية والحالة الفنية للمعدات النهرية، كما وعد بعرضها على مجلس هيئة وادي النيل خلال اجتماعه لوضع الحلول المناسبة لها. جاء ذلك في مستهل زيارة "الوزير" اليوم السبت إلى أسوان، والتى بدأها بتفقد ميناء السد العالي، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء مصطفى عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل، والمهندس طه الشربيني رئيس هيئة النقل النهري.

ومن المقرر أن يتفقد وزير النقل مواقع تنفيذ مشروعات محاور كلابشة ودراو وموقع الكوبري البديل لكوبري خزان أسوان. كان الرئيس السيسى عقد أول من أمس، الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير النقل، وجه خلاله باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات

Advertisements