شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري باللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشئات الري والصرف فيما وقف المشاركون دقيقة حداد على روح الدكتورة فاطمة عبد الرحمن رئيس قطاع المياه الجوفية الأسبق

وشدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري في تصريحات صحفية علي هامش الإجتماع على أهمية دور الشُعب التخصصية التابعة للوزارة فى تقديم الدعم الفني والبحثي والاستشاري للوزارة ومواجهه المخاطر التي نتعرض لها ذات الصلة بالشأن المائي وضرورة استمرار التنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه ليصبح من أهم 60 مركزا متخصصا فى ذات الشأن على مستوى العالم

وشُكلت كل شُعبة من مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين سواء من داخل وزارة الموارد المائية والري أو الجامعات والمراكز البحثية المصرية وتعنى تلك اللجان أيضا بالتواصل والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية وتُمثل الجانب المصري بها وتعمل على عقد بروتوكولات التعاون معها بالإضافة الى المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات ذات الصلة بالشأن المائي.

وقام كل رئيس شُعبة بعرض ملخص عن إنجازات اللجنة وتصوره للعمل خلال الفترة القادمة والخطط الموضوعة من جانبه لتحقيق أقصى استفادة للوزارة وما يتم من تنسيق مع أساتذة الجامعات بخصوص الأوراق البحثية المرتبطة بالشأن المائي والعمل على توحيد الجهود وتكاملها.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة العمل على تقديم أوراق بحثية استباقية توضح الموقف المائي المصري والموقف الإقليمي بالمنطقة وخصوصا ذات الشأن بالنُدرة المائية وما تحققه مصر من نجاحات في مجال كفاءة إستخدام المياه وأيضا طالب بضرورة أن يكون كل مشاركة وتواجد دولي يحمل رسالة واضحة وإضافة في الرؤية المصرية بالموقف المائي

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وتجدر الإشارة الى أن مصر شرفت بكونها نائب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف العديد من المرات وستترشح على ذات المقعد هذا العام بالمؤتمر العام للهيئة المزمع عقدة في موريتانيا خلال الفترة من 1-7سبتمبر 2019

وكلف وزير الري بضرورة العمل خلال الفترة القادمة عل الأبحاث الخاصة بالري الذكي smart irrigation فى ضوء ما نعانيه من نقص فى الموارد المائية وأيضا فى ظل تقدم العديد من الدول المجاورة في ذات الشأن.

وأشاد وزير الري على ما يُبذل من مجهودات مع التوجيه بالاستعانة بأعضاء من الطلاب المتميزين بمدارس المتفوقين STEMليكونوا نواه جيده ويتم إعدادهم للمستقبل وطالب أيضا بضرورة وجود التكامل بين الشُعب والمراكز البحثية وأن يكون هناك رؤية استراتيجية عامة لتجنب حدوث أى تضارب فيما بينها أو مع أى من الجهات

وأضاف عبد العاطي أنه من الضروري الترويج للشُعب التخصصية وتعريف بأنشطتها وأدوارها سواء بالوزارة أو خارجها وضرورة التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية مثل المجلس العربي للمياه لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عامر أنه من أهم النتائج إنجاز مشروع التركيب المحصول فى ظل محدودية المياه بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ووجه الدكتور عبدالعاطى بعرض هذا التقرير فى الاجتماع القادم اللجنة المشتركة لوزارتى الزراعة والرى .

بينما شدد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق والرئيس الشرفي لشُعبة الهيدرولوجيا على أهمية تمثيل الشُعب فى اللجان الدولية ودعمها بكل السُبل ورعاية المؤتمرات التى تُعقد فى مصر ودعم الأبحاث والكتب التي تصدر بصفة دورية.

وقرر وزير الري تشكيل 5 شُعب متخصصة تابعة للوزارة وهى شُعبة الهيدرولوجيا برئاسة الدكتور جمال إبراهيم قطب، وشُعبة الرى والصرف برئاسة الدكتور هشام مصطفى محمد، وشُعبة المصادر المائية برئاسة الدكتور على نبيه البحراوي ، وشعبة السدود والقناطر الكبرى برئاسة الدكتور أشرف عبد الحى الأشعل، وشُعبة المساحة والخرائط برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.