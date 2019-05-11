شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جامعة القاهرة لإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية ٢٠١٩ ويبدأ في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، ويتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر «قادة المستقبل» في نسخته الثالثة والذي، يقام صيف هذا العام، تحت عنوان: «تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال».

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وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء معسكر «قادة المستقبل» لطلاب الجامعة في ٢٢ يونيو المقبل وحتى منتصف أغسطس بملاعب الجامعة، ليحمل فكرة «تطويرالعقل المصري»، في إطار مشروع أطلقته جامعة القاهرة قبل عامين ليستهدف بناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلٱ علميٱ.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المعسكر يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

وفي سياق متصل، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة استعداداتها لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، خلال العطلة الصيفية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، من خلال تجهيز الملاعب وقاعة معسكر «قادة المستقبل»، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة.