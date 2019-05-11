شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر أرقام جلوس الثانوية العامة على موقع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 عن طريق موقع الوزارة، عبر الرابط: http://seat.thanwya.emis.gov.eg/

ويمكن للطالب الاستعلام عن رقم الجلوس ومكان اللجنة عن طريق إدخال كود الطالب الذي تم تسليمه له عن طريق المدرسة.

يذكر أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها غداً الأحد على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.