شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الذكرى 1079 لإنشائه.. احتفالية كبرى وإفطار جماعي بالجامع الأزهر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى، غدا الأحد، بالجامع الأزهر، بداية من الساعة الثالثة عصرا، بحضور عدد من كبار العلماء والمسؤولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1079 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتضم الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، وحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، وكما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.