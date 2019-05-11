شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإدارة المحلية» بـ«النواب» يطلب رؤية «النقابة العامة» لإصلاح منظومة النقل العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، من رئيس النقابة العامة للنقل العام، مجدي حسن علي، تقريرًا حول رؤية «النقابة العامة» في مشاكل وإصلاح هيئة النقل العام ومطالب العاملين بها.

من جانبه، رحب مجدي حسن بإهتمام «اللجنة» و«مجلس النواب» بقطاع النقل العام والنهوض به، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الأرباح.

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صرح بذلك مجدي حسن، السبت، وقال إن «النقابة العامة» بذلت وما زالت مجهودًا كبيرًا من أجل إيصال أصوات العمال ومطالبهم إلى صناع القرار، وسبق أن قدمت «النقابة العامة» بمذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، تتضمن سرعة تنفيذ مطالب العمال خاصة مشكلة «الأجر المكمل»، وإصلاح المنظومة الصحية، وتغيير اللائحة بما يحقق الاستقرار الإجتماعي للعمال، ويحقق توازن في موازنة «الهيئة».

ومن المقرر أن يلتقي «السجيني» و«حسن» خلال أيام لتنفيذ ما اتفقا عليه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا في خطابه الأخير بعيد العمال إلى أهمية فتح ملف قطاع النقل العام وتطويره والقضاء على كل أشكال سوء الإدارة.