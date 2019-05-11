شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تثقيفية لـ150 خطيب في أحكام وفقه الصيام بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم عقد دورة تثقيفية لعدد 150 إمام على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن الدورة تناولت فقه الصيام وأحكامه، مع ضرورة تيسير الأحكام المتعلقة بالصيام على الصائمين.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم تجهيز ملتقى فكرى، على مستوى الملتقى الفكرى بالحسين، لعقد ندوات دينية، وثقافية، وإجتماعية، طوال شهر رمضان، عقب صلاة التراويح، أمام قصر الثقافة ببنها.
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