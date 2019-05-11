شكرا لقرائتكم خبر عن إيران على أعتاب مواجهة عسكرية مع أمريكا..والحكومة منزعجة من فيديوهات رقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تتصاعد فيه مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تنشغل الحكومة الإيرانية بقضية أخرى متمثلة فى مواجهة انتشار كبير لأغنية إيرانية، وهو ما أسفر عن انتشار فيديوهات لرقص بين طلاب المدارس الإيرانية، وفقا لما نشره موقع "راديو اوروبا الحرة".

ودعا وزير التعليم الإيرانى الشرطة، لمواجهة ما وصفه بالفيديوهات المزعجة لطلاب المدارس الذين نفذوا فيديوهات رقص على أغنية، لمغنى إيراني شهير يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت فيديوهات لطلاب فتيات وفتيان، يرقصون على الأغنية الناجحة "جنتلمان" للمطرب الإيرانى ساسى مانكان، ويبدو أن المسئولين الإيرانيين ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يشيرون إلى أن هذا الرقص على الموسيقى "المبتذلة" كان جزءًا من مؤامرة أعداء إيران لتقويض القيم الدينية للجمهورية الإسلامية.

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رقص الطلاب



رقص طلاب المدارس



طالبات إيرانيات يرقصن على أغنية جنتلمان