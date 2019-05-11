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شاهد أول فيديو للمتهمين بتعذيب قطة وإشعال النار فيها بعد ضبطهم بالغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر" الخليج 365" أول فيديو للمتهمين الأربعة المتهمين بإشعال النار فى قطة صغيرة وتغذيبها حتى الموت أمام مستشفى الدلتا الدولى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

 

 

وألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار القبض على المتهم الرئيسي ويدعى "أحمد.و.ح" طالب بالصف الأول الثانوى و3 من زملائه لقيامهم بتعذيب القطة بإشعال النار فيها، وتصويرهم فيديو للواقعة.

 

 

وفتحت نيابة ثان طنطا تحقيقات مع المتهمين، وحضر مع المتهمين أكثر من 6 محامين للدفاع عنهم، كما حضر أولياء أمور المتهمين وانتظروا أمام النيابة لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين.

 

 

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وأكدت تحريات المباحث الجنائية، صحة الواقعة وقيام المتهم الرئيسى، "أحمد. و.ح" 15 برتكاب للواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين.

 

 

 

 

متهمين (1)

 

 

متهمين (2)

 

 

متهمين (3)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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